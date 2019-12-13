В США презентовали инновационную систему лазерного оружия

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Специалисты Lockheed Martin рассказали о деталях инновационных систем применения энергетического и лазерного оружия. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Системы направленного энергетического и лазерного оружия являются проверенным решением, которое эффективно противостоит техническим угрозам. «Они разработаны для того, чтобы быть точными, наносить минимальный побочный ущерб», — сказал старший научный сотрудник Lockheed Martin Роб Афзал.

Сегодняшние системы направленного энергетического оружия прошли десятилетние испытания. Лидер отрасли Lockheed Martin потратил 40 лет на проектирование и разработку электромагнитных энергетических систем и повышение их мощности для создания систем направленной энергии.

Технология Lockheed Martin, работающая от батарей, генераторов или уже существующих источников питания, представляет собой комбинированный волоконный лазер Spectrally Beam — небольшой, мощный и чрезвычайно точный. Он использует оптику для управления лучом и программные алгоритмы для фокусировки потока волоконно-оптических лазеров мощностью в несколько киловатт.

Пока технология лазерного оружия предназначена для дополнения существующих платформ обороны, а не для замены традиционных кинетических баллистических систем.