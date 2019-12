В США презентовали инновационную систему лазерного оружия

Специалисты Lockheed Martin рассказали о деталях инновационных систем применения энергетического и лазерного оружия. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Системы направленного энергетического и лазерного оружия являются проверенным решением, которое эффективно противостоит техническим угрозам. «Они разработаны для того, чтобы быть точными, наносить минимальный побочный ущерб», — сказал старший научный сотрудник Lockheed Martin Роб Афзал.

Сегодняшние системы направленного энергетического оружия прошли десятилетние испытания. Лидер отрасли Lockheed Martin потратил 40 лет на проектирование и разработку электромагнитных энергетических систем и повышение их мощности для создания систем направленной энергии.

