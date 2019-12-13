Reuters: США и Китай близки к заключению торгового соглашения

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США и Китай согласовали основные положения торгового соглашения

США и Китай договорились в рамках «первого этапа» торгового соглашения. Об этом сообщает Андреа Шалал в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Заместитель министра торговли КНР Ван Шоувэнь сообщил, что в первый этап соглашения включены договоренности по защите прав интеллектуальной собственности, открытию финансового рынка, развитию сельского хозяйства. Юристы с обеих сторон должны проверить текст соглашения

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 декабря 2019 г. Читайте: В ПЦУ заявили о гонениях на верующих в Крыму

Ранее Дональд Трамп написал в Twitter, что «мы ОЧЕНЬ близки к БОЛЬШОЙ СДЕЛКЕ с Китаем. Они хотят ее, и мы тоже!» – написал Трамп