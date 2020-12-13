Немецкая армия получит 20 тысяч боевых шлемов нового поколения

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Немецкая компания Rheinmetall объявила, что шлем «Baltskin Viper» был выбран в качестве следующего шлема для подразделений специального назначения.

Подробности были приведены в пресс-релизе от 11 декабря, где было объявлено, что Rheinmetall и его стратегический партнер, производитель шлемов Galvion из США, выиграли заказ на поставку немецкому Бундесверу усовершенствованного боевого шлема. Контракт, заключенный в ноябре 2020 года, предусматривает поставку до 20 000 шлемов, в частности «тяжелых боевых шлемов для спецназа», информирует enovosty.com/news.

Специальный шлем был разработан в соответствии со строгими требованиями Министерства обороны Германии к характеристикам и техническим стандартам, прошел тщательное тестирование и всестороннюю оценку пользователей перед тем, как его выбрали. Цветовое решение для шлемов «Baltskin Viper» было выбрано «German Green» («Немецкий зелёный»), также шлем оснащается модульной системой подвески, так же разработанной компанией «Galvion». Шлем легче, обеспечивает лучшую защиту и улучшенную интеграцию с устройствами связи и ПНВ, чем нынешние шлемы, и пользователи оценили шлем как удобный и высокопроизводительный. Rheinmetall Soldier Electronics начнет поставки шлема Galvion для немецких спецназовцев во втором квартале 2021 года.

«После многих лет разработки для нас большая честь, что наша система шлемов Viper была выбрана немецкими спецназом», — прокомментировал Алекс Хупер, вице-президент Galvion по глобальному развитию бизнеса. «Наша опытная команда инженеров и дизайнеров работала с Министерством обороны над созданием системы, ориентированной на пользователя, которая сочетает в себе защиту, интеграцию, долговечность и оптимальную подгонку. Высокие технические требования Германии и широкий процесс испытаний гарантируют, что их солдаты будут оснащены высокопроизводительной системой, адаптированной для удовлетворения их уникальных потребностей. Присутствие RSE в качестве нашего подрядчика гарантирует, что немецкий Бундесвер будет иметь премиальный продукт с надежной поддержкой внутри страны на протяжении всего срока действия программы».

Хупер добавил: «Galvion заработал репутацию лидера в области шлемов нового поколения НАТО, и заключение этого контракта свидетельствует о нашем стремлении предоставлять индивидуальные решения для современного солдата».

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Источник: Defence-blog