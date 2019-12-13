Associted Press: Китай бросает вызов внутренним проблемам

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Согласно опубликованному заявлению лидеров КНР, в Китае бросают вызов бедности, загрязнению окружающей среды и финансовой нестабильности.

Китайские лидеры обещают обеспечить ускорение экономического роста, несмотря на продолжающуюся торговую войну между США и Китаем. Об этом сообщает Дж МакДональд в издании Associted Press , информирует enovosty.com/news.

Лидеры страны в официальном заявлении, опубликованном в пятницу государственными СМИ, обязались содействовать развитию технологий и конкуренции, постепенно открывая экономику.

Кроме того, они пообещали бороться с бедностью и выбросами углекислого газа в окружающую среду

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Согласно опубликованному заявлению, в Китае бросают вызов трем основным внутренним проблемам: бедности, загрязнению окружающей среды и финансовой нестабильности. В Китае планируют обеспечить «стабильный рост» экономики и торговли.