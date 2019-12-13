Американские военные помогли очистить Венецию после масштабного наводнения (ФОТО)

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Американские военные в районе Венеции объединили усилия, чтобы очистить исторический город после того, как он подвергся наводнению.

В пятницу и субботу, 6-7 декабря, солдаты, летчики, военнослужащие и гражданские лица военного сообщества Vicenza участвовали в двухдневной очистке Венеции после широкомасштабного наводнения, информирует enovosty.com/news.

Это второе самое разрушительное происшествие в истории Венеции с 1966 года, когда уровень паводковых вод превысил 1, 8 метра. По словам организаторов, мероприятие «Спасите Венецию» стало серьезным испытанием для команды «Лучшие возможности для одиноких солдат» (BOSS). BOSS — это динамичная программа Департамента армии, в рамках которой солдаты-одиночки привлекаются к участию в действии и повышают качество своей жизни благодаря общественным работам и развлекательным мероприятиям.

15 летчиков, 14 солдат и гражданские лица помогли Венеции в этом проекте. «Для меня было честью помогать в Венеции после ущерба от наводнения», — сказал Джозеф Роджер Натталл, участник команды.

Добровольцы перевезли тяжелые и грязные матрасы, стиральные машины, холодильники, кровати и упавшие деревья из района Санта-Кроче на пять больших мусорных барж.

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«Видеть, как люди выходят из своих домов, чтобы лично поблагодарить нас за помощь, после того, что они пережили, было особенно полезно», — говорит Натталл.

В течение 1600 лет Венеция влияла на человечество своим вкладом в историю искусства и музыки. После разрушительных ливневых дождей большая часть этого художественного наследия была уничтожена.

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Городской советник по вопросам окружающей среды Массимилиано де Мартин приветствовал добровольцев, когда они прибыли в Венецию. «Жизнь в Венеции дает нам возможность пройти курс выживания на протяжении многих лет. Мы должны жить каждый день возле воды, которая растет и растет. Дома стоят на очень древних фундаментах», — объяснил де Мартин.

Сбор мусора был давней проблемой в Венеции на протяжении веков. Из-за небольших проходов между домами весь сбор мусора производится вручную для загрузки в лодки.

Венецианская компания по управлению отходами, Veritas, реорганизует пространство, чтобы обеспечить сортировку мусора каждый день, семь дней в неделю, несмотря на трудности приливов или погодных условий. Крупномасштабная стратегическая организация имеет решающее значение для выживания Венеции.

Итальянка выражает свою признательность Джозефу Натталу в Венеции, Италия, 6 декабря 2019 года.

Команде BOSS Vicenza помогал офис итальянского командующего базой на Казерма Эдерле, где находится штаб-квартира гарнизона армии США в Италии.