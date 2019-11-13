ВВС США провели крупномасштабные воздушно-десантные учения
ВВС США провели крупномасштабные воздушно-десантные учения на Гавайских островах
ВВС США провели крупномасштабные воздушно-десантные учения на тренировочной базе Pohakuloa Training Area (PTA) на Гавайских островах. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.
Во время учений военные использовали вертолеты CH-47 Chinook UH-60 Blackhawks. С помощью вертолетов CH-47 десантники отрабатывали воздушное нападение
Военные эксперты подчеркивают, что не стоит путать воздушное нападение с воздушным ударом. При воздушном нападении десантники вместе с оружием и запасами сбрасываются на парашюте с самолетов, что часто происходит в рамках стратегической наступательной операции. При воздушном ударе с военных самолетов на противника сбрасываются бомбы, ракеты и другие средства поражения
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