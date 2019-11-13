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The Washington Times: Спутниковые данные обнаружили новые ГУЛАГи в Китае

Главная » Последние новости » Новости мира » The Washington Times: Спутниковые данные обнаружили новые ГУЛАГи в Китае
 
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Правозащитная организация «Национальное движение» обнаружила новые ГУЛАГи в Китае

Согласно новому анализу спутниковых изображений, опубликованному во вторник американской правозащитной группой, в Китае находится более 250 концентрационных и трудовых лагерей, в которых содержатся мусульмане. Об этом сообщает Гай Тейлор в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

Массовое задержание уйгуров, тюрок и других мусульман в китайской провинции Синьцзян уже вызвало масштабную международную критику. Однако новые данные указывают на то, что число задержанных, а также количество лагерей для мусульман намного больше, чем сообщалось ранее.

Правозащитная организация «Национальное движение» заявила, что более 3 миллионов человек содержатся против их воли в 180 концентрационных лагерях и 75 трудовых лагерях и все это можно увидеть на спутниковых снимках через Google Планета Земля.

The Washington Times: Спутниковые данные обнаружили новые ГУЛАГи в Китае

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Основатель организации Салих Худайар отклонил заявления китайских чиновников о том, что большинство задержанных были освобождены и что лагеря являются «центрами перевоспитания», предназначенными для дерадикализации потенциальных террористов и сепаратистов в Синьцзяне.

«Китай не только перевоспитывает этих людей, но и подвергает их пыткам, подвергая их насильственному голоду, принудительным лекарствам, изнасилованиям. Также были сообщения об извлечении органов», — сказал Худаяр


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 377

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