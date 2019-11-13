Tesla анонсировала строительство первого европейского завода

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Tesla планирует построить первый европейский завод в Берлине

Германия приветствует решение Tesla относительно строительства первого европейского завода компании в их стране. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Tesla сделала заявление относительно строительства нового завода после того, как правительство ФРГ заявило, что планирует увеличить субсидии для покупателей электромобилей.

Генеральный директор Tesla Элон Маск во время церемонии награждения в Берлине заявил, что «мы решили разместить Tesla Gigafactory Europe возле Берлина».

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«Компания также создаст инженерно-конструкторский центр в Берлине», — сказал Маск. Он написал в Twitter, что новый завод «будет производить аккумуляторы, трансмиссии и транспортные средства, начиная с модели Y».

Министр экономики Германии Питер Альтмайер назвал заявление Tesla «великолепным успехом» для страны, особенно в условиях современной конкуренции по разработке и производству электромобилей. Эксперт по автомобильной промышленности Фердинанд Дуденхоффер отметил, что дополнительная конкуренция может пойти на пользу немецким автопроизводителям.