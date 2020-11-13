Северная Корея милитаризует дельфинов, — Fox News

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Северная Корея готовит дельфинов для реализации военных задач

Согласно спутниковым снимкам, полученным некоммерческим военно-морским институтом США (USNI), Северная Корея готовит дельфинов для реализации военных задач. Об этом сообщает Fox News , информирует enovosty.com/news.

На снимках USNI дельфины плавают в мутной воде, а поблизости находятся военные корабли. Предполагается, что программа по милитаризации дельфинов начала реализовываться в 2015 году.

ВМС США первыми начали использовать морских млекопитающих, в том числе дельфинов и морских львов, в военных целях — например, для обнаружения мин и обнаружения вражеских водолазов.