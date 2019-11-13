После гибели японского пилота самолет F-35 изучили под микроскопом

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Роковая катастрофа японских ВВС с F-35A в апреле 2019 года привела к многочисленным дискуссиям о будущем программы.

Тонны предположений относительно того, произошла ли авария из-за ошибки самолета, ошибки пилота или других факторов. Менее чем через два месяца JASDF выпустила официальный отчет о причине аварии. В отчете приводится приблизительная хронология катастрофы, подробно описывается высота и действия самолета до катастрофы, а также предоставляется полезная визуализация маневров самолета., информирует enovosty.com/news.

Катастрофа произошла во время учений по воздушным боевым действиям после контролируемого левого спуска. Поворот был начат, чтобы освободить место для другого самолета в зоне боевых действий, но на полпути пилот сигнализировал об окончании обучения. После этой точки скорость снижения увеличивалась до самого крушения.

Во время последнего переданного сообщения голос пилота был спокоен и не напряжен, и самолет значительно не отклонялся от прямой траектории, следующей за этой передачей. В результате в отчете делается вывод о том, что маловероятно, что пилот потерял сознание или контроль из-за перегрузки в течение этого периода.

В отчете также говорится, что пилот не испытывал никаких механических трудностей во время первоначального снижения. Вторая фаза снижения после передачи сообщения была лишь немного выше, чем исходная фаза снижения.

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В результате в отчете был сделан вывод, что пилот стал пространственно дезориентированным и, вероятно, не знал, что он был так близко к земле. Во время второй фазы снижения самолет падал со скоростью более 300 метров в секунду с высоты менее 5 км, что давало пилоту менее 16 секунд для реакции.

В то время как пространственное восприятие пилота часто дополняется различными HUD-дисплеями и многофункциональными дисплеями в кабине F-35, относительная новизна более старых японских самолетов могла бы заставить пилота неправильно понять положение и «почувствовать» его самолет. В зависимости от погодных условий в то время, возможно, пилот не мог видеть, как самолет приближается к воде, пока не стало слишком поздно.

Что касается программы в целом, то отчет, похоже, достаточно уверен в механическом состоянии самого самолета. В отчете рекомендуются дополнительные тренировки и время на тренажере для пилотов JASDF F-35A. Таким образом, закупки, скорее всего, продолжатся на существующем уровне без изменений.

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Напомним, F-35A под управлением 41-летнего майора Акиноми Хосоми пропал с радаров 9 апреля около 19.25 по местному времени. Япония прекратила поиски самолета после того, как у острова Хонсю были найдены крыло и фрагменты двигателя истребителя, они сильно повреждены. Ранее был найден бортовой самописец F-35, но без носителя информации. 7 июня Минобороны Японии официально подтвердило смерть Акиноми Хосоми — фрагменты его тела и снаряжения были найдены в ходе поисков.