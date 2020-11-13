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Береговая охрана США получила корабль «Stone»

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Береговая охрана США получила корабль "Stone" (WMSL 758)

Крупнейшая американская компания Huntington Ingalls Industries объявила, что ее подразделение Ingalls Shipbuilding передало Береговой охране США корабль «Stone» (WMSL 758). Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

«Мы очень гордимся передачей нашего девятого катера Береговой охране для обеспечения национальной безопасности», — сказал президент Ingalls Shipbuilding Брайан Куччиас.

Береговая охрана США получила корабль «Stone»

«Завершение года этим значительным достижением — настоящее свидетельство стойкости наших судостроителей. Stone — мощный корабль, у которого будут прекрасные возможности продемонстрировать ценность своих многоцелевых возможностей в течение многих лет», — говорит Куччиас

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Корабль «Stone» назван в честь командира береговой охраны Элмера «Арчи» Фаулера Стоуна, который вошел в историю в 1919 году как один из двух пилотов береговой охраны, совершивших первый трансатлантический полет в гидросамолете ВМФ.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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