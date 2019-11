Австралийские лесные пожары не щадят имущество голливудских звезд

В результате лесного пожара было сожжено имущество Рассела Кроу

Австралийские лесные пожары уничтожили дома, принадлежащие голливудской звезде Расселу Кроу. Об этом сообщает Каришма Сингх в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Ранее Кроу написал в Twiiiter, что на данный момент он и его семья не находятся в Австралии и они в полной безопасности

I’m not in Australia.

My family are safe, billeted with friends.

Fire hit my place late in the day yesterday.

My heart goes out to everyone in the valley. pic.twitter.com/EsLKtDQM51

— Russell Crowe (@russellcrowe) 12 ноября 2019 г.