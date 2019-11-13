Австралийские лесные пожары не щадят имущество голливудских звезд

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В результате лесного пожара было сожжено имущество Рассела Кроу

Австралийские лесные пожары уничтожили дома, принадлежащие голливудской звезде Расселу Кроу. Об этом сообщает Каришма Сингх в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Ранее Кроу написал в Twiiiter, что на данный момент он и его семья не находятся в Австралии и они в полной безопасности

Кроу также написал в Twiiiter, что он «потерял пару зданий».

Он поблагодарил тех, кто был рядом с его домом в момент пожара и помог эвакуировать животных. Кроу сказал, что его скот и лошади не погибли.

«Мое сердце с теми, кто остался в долине» — написал Кроу в Twiiiter.