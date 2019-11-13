Австралийские лесные пожары не щадят имущество голливудских звезд
В результате лесного пожара было сожжено имущество Рассела Кроу
Австралийские лесные пожары уничтожили дома, принадлежащие голливудской звезде Расселу Кроу. Об этом сообщает Каришма Сингх в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.
Ранее Кроу написал в Twiiiter, что на данный момент он и его семья не находятся в Австралии и они в полной безопасности
I’m not in Australia.
My family are safe, billeted with friends.
Fire hit my place late in the day yesterday.
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My heart goes out to everyone in the valley. pic.twitter.com/EsLKtDQM51
— Russell Crowe (@russellcrowe) 12 ноября 2019 г.
Кроу также написал в Twiiiter, что он «потерял пару зданий».
Top shot son ! pic.twitter.com/aVfI7z1szF
— Russell Crowe (@russellcrowe) 13 ноября 2019 г.
Он поблагодарил тех, кто был рядом с его домом в момент пожара и помог эвакуировать животных. Кроу сказал, что его скот и лошади не погибли.
— Russell Crowe (@russellcrowe) 13 ноября 2019 г.
«Мое сердце с теми, кто остался в долине» — написал Кроу в Twiiiter.