ВМС США раскрыли название класса фрегатов нового поколения
ВМС США объявили, что новый класс фрегатов будет называться Constellation.
Командующий ВМС Кеннет Дж. Брейтуэйт объявил USS Constellation (FFG 62) в качестве названия первого корабля нового типа Guided Missile Frigate (FFG(X)), находясь на борту корабля-музея Constellation во внутренней гавани Балтимора, согласно недавнему пресс-релизу службы, информирует enovosty.com/news.
Название было выбрано в честь первых кораблей ВМС США, санкционированных Конгрессом в 1794 году — шести тяжелых фрегатов, названных «Соединенные Штаты», «Созвездие», «Конституция», «Чесапик», «Конгресс» и «Президент». Эти корабли сделали из Континентального флота подвижную, летальную и на все готовую силу в 19-м веке. Это будет пятый корабль ВМС США, носящий имя Constellation.
Фото MC2 Левингстон Льюис
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«Будучи первыми в своем классе, эти корабли теперь будут называться фрегатами Constellation Class. Это напрямую свяжет их с первоначальными шестью фрегатами нашего флота, продолжая традиции нашей великой службы, которые передавались из поколения в поколение», — сказал Брейтуэйт.
Имея возможность действовать независимо или как часть ударной группы, новый фрегат будет предоставлять Enterprise Air Surveillance Radar (EASR), Mk 41 Vertical Launch System, и Baseline 10 (BL 10) Aegis Combat System. Летальность, живучесть и улучшенные возможности кораблей предоставят командирам флота множество вариантов, одновременно поддерживая стратегию национальной обороны во всем диапазоне военных операций.
Самым известным Constellation является авианосец класса Kitty-Hawk, введенный в строй в 1961 году. Его история включает в себя преодоление нескольких катастрофических пожаров на борту, поддержку операций во время войны во Вьетнаме, первой войны в Персидском заливе и операции по поддержанию и защите свободы Ирака до вывода из эксплуатации в 2003 году.
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Фрегаты класса Constellation будут построены на базе Marinette Marine Corporation в Маринетте, штат Висконсин, а поставка первого корабля запланирована на 2026 год.
Источник: Defence-blog