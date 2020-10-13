МВД Беларуси пригрозило использовать боевое оружие для разгона акций протеста

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МВД Беларуси готово использовать боевое оружие против собственного народа.

Об этом заявил замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич, информирует enovosty.com/news.

Казакевич сказал, что протестное движение постепенно затухает, но в то же время радикализируется. По его мнению, за этим стоят силы, которые пытаются ввергнуть страну «в хаос 90-х».

Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц, и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие, — сказал Казакевич.

Напомним, 12 августа пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщала, что милиционеры стреляли на поражение в протестующих в Бресте, ранив одного из них, но позже отредактировала пост. Для разгона протестов милиция регулярно применяет водометы, светошумовые гранаты, дубинки. В результате действий силовиков в ходе мирных акций протеста, по данным правозащитников, погибли как минимум пять человек, сотни были жестоко избиты.

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По данным МВД, по всей Беларуси во время акции протеста 11 -12 октября были задержаны 713 человек. Среди них — более 40 журналистов. Был задержан и избит в том числе Никита Домрачев — архитектор, брат четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой (его избиение попало на видео).

В Минске против протестующих применяли дубинки, водометы и светошумовые гранаты, сообщается о 17 пострадавших. Протесты в городе продолжились вечером 11 октября, когда жители некоторых районов Минска стали выходить в «цепи солидарности» и перекрывать дороги. В нескольких местах слышали выстрелы, возле торгового центра «Рига» нашли резиновые пули.

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С начала протестов в Минске, которые продолжаются уже два месяца, к административной отвественности привлекли около трех тысяч человек, 275 человек стали фигурантами уголовных дел, заявил прокурор города Олег Лаврухин.

12 октября в Евросоюзе приняли решение о введении санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко. Сообщается, что главы МИД 27 стран ЕС приняли политическое решение о введении санкций против Лукашенко. Официальное решение еще не опубликовано.