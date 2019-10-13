Бомбардировка США в Афганистане достигла максимальной интенсивности почти за десятилетие

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Поскольку мирные переговоры между США и талибами закончились провалом, американская бомбардировка в Афганистане достигла максимальной интенсивности почти за десятилетие

По мере того, как мирные переговоры между талибами и США заходили в тупик, США усиливали воздушную кампанию против боевиков в Афганистане, информирует enovosty.com/news.

По данным Центрального командования ВВС США, самолеты США сбросили 948 бомб на Афганистан в сентябре 2019 года.

Это самое большое количество боеприпасов, сброшенных за один месяц с октября 2010 года. В октябре 2010 года, согласно данным AFCENT, самолеты США и коалиции сбросили примерно 1043 бомб.

К октябрю 2010 года у США было почти 100 000 солдат в Афганистане, сегодня там размещено около 14 000 военнослужащих.

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Бомбардировки участились после провала мирных переговоров с талибами в начале сентября. В августе США сбросили 783 бомб.

F-16 взлетает с аэродрома Баграм, Афганистан, 22 августа 2017 года. Thomson Reuters

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Министр обороны Марк Эспер подтвердил, что США усилили свои атаки на талибов в интервью журналистам 5 октября.

«Мы усилили наши атаки на «Талибан» после того, как сорвались переговоры”, — заявил Эспер журналистам в начале октября.

На церемонии 11 сентября в Пентагоне Трамп заявил, что США наносят удары по врагу в Афганистане «интенсивней, чем когда-либо прежде».

Президент Дональд Трамп прервал переговоры с талибами в сентябре после теракта в Кабуле, в результате которого погиб военнослужащий США.

В конце августа и в начале сентября боевики «Талибана» провели атаки на Кундуз и другие города Афганистана.

В сентябре госсекретарь Помпео заявил, что за 10-дневный период было ликвидировано около 1000 боевиков движения «Талибан». Президент Афганистана Ашраф Гани оценил, что талибы потеряли почти 2000 бойцов в своей неудачной попытке захватить города.

Ассошиэйтед Пресс сообщило, что 4 октября в Пакистане талибы встретились с посланником США по мирным переговорам в Афганистане Залмаем Халилзадом. Это была первая встреча талибов с Халилзадом после окончания мирных переговоров.