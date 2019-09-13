«V4 становится сильнее»: Страны Вышеградской четверки рады новому составу Еврокомиссии

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Премьер-министры Вышеградской четверки очень рады новым назначениям представителей своих стран в Европейской комиссии

Премьер-министры четырех стран Центральной Европы сообщили, что очень рады новым назначениям представителей своих стран в Европейской комиссии, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Премьер-министры Чешской Республики, Венгрии, Польши и Словакии, которые образуют неформальную организацию, известную как Вышеградская четверка (V4), встретились в Праге со своими коллегами из других государств Центральной Европы

Чешская Республика и Словакия имеют своих вице-президентов в новой Европейской комиссии. У Венгрии есть комиссар, ответственный за расширение ЕС, в то время как у Польши есть сельскохозяйственный портфель. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал это «большим успехом», а венгерский коллега Виктор Орбан говорит: «V4 становится сильнее».

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