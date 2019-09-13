The Washington Times: США ввели санкции против северокорейских хакерских групп

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Министерство финансов США ввело санкции против трех «злонамеренных» кибергрупп связанных с запуском вредоносных программ, кражей секретных данных и денежных средств

Министерство финансов США ввело санкции против трех «злонамеренных» кибергрупп, связанных с Северной Кореей, заявив, что их незаконная деятельность помогла финансировать ракетные программы северокорейского режима, — сообщает Том Хоуэлл Дж. в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

Представители Минфина заявили, что кибергруппы Lazarus, Bluenoroff и Andariel несут ответственность за целый ряд преступлений, связанных с кражей секретных данных, запуском вредоносных программ, кражей денежных средств с банковских счетов с целью пополнения казны Пхеньяна после вступления в силу международных санкций.

Представители США заявили, что компания Lazarus осуществила всемирно известную кибератаку на Sony Pictures Entertainment в 2014 году. Компания Bluenoroff была создана с целью кражи денежных средств у иностранных банков, а Andarielа осуществляла взлом банкоматов и покерных сайтов для кражи денег.

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