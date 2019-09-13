США только что одобрили продажу 32 истребителей F-35 в Польшу

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Государственный департамент США заявил, что одобряет продажу 32 истребителей F-35 в Польш

Государственный департамент США заявил, что одобряет продажу 32 истребителей Lockheed Martin F-35 на сумму 6,5 миллиардов долларов в Польшу., информирует enovosty.com/news.

В апреле Пентагон заявил Конгрессу, что рассматривает возможность продажи самолетов европейским странам-членам НАТО, в том числе Греции, Румынии, Испании и Сингапуру.

По словам представителя госдепартамента, эта продажа увеличит вклад Польши в НАТО и уменьшит зависимость страны от российского оборудования, заменив старые МиГ-29 и Су-22. «У Польши не будет проблем с интеграцией этих самолетов в свои вооруженные силы», — говорится в заявлении.

Условия продажи также включают в себя 33 двигателя Pratt & Whitney F-35, средства радиоэлектронной борьбы, системы управления и контроля, системы связи, навигации и логистики, инструменты и испытательное оборудование и запасные части, оборудование для обучения и подготовки персонала и другую поддержку для самолетов F — 35.

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Утверждение о поставке поступило через несколько дней после того, как вице-президент США Майк Пенс посетил Польшу, ключевого союзника в регионе, в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Продажа F-35 также является последней в серии крупных закупок Польши. В 2018 году Польша купила 20 артиллерийских ракетных установок высокой мобильности за 414 миллионов долларов и подписала контракт на 4,7 миллиарда долларов на ракетную систему «Патриот», что является крупнейшей сделкой с оружием в ее истории, согласно данным Breaking Defense.

При президенте Дональде Трампе Соединенные Штаты разработали план «Покупай американское», который ослабил ограничения на продажи и призвал США расширять бизнес за рубежом для американской оружейной промышленности.

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