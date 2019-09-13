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Россия настаивает, что человек, названный американским шпионом, не был «высокопоставленным чиновником»

Главная » Последние новости » Новости мира » Россия настаивает, что человек, названный американским шпионом, не был «высокопоставленным чиновником»
 
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Россия признала, что человек, названный в отчетах агентом ЦРУ, работал в офисе президента России

На этой неделе Кремль проигнорировал сообщения американских СМИ о шпионе ЦРУ в администрации президента России, назвав их «выдумкой», информирует enovosty.com/news.

CNN сообщил в понедельник, что Соединенные Штаты успешно внедрили своего шпиона в Кремль в 2017 году. Позднее газета New York Times сообщила, что информатор отправлял секретные данные в Вашингтон на протяжении десятилетий.

Источник, знакомый с американским мониторингом российской деятельности, подтвердил агентству Рейтер, что такой информатор ЦРУ в российском правительстве действительно существует и что этот информатор был благополучно доставлен в Соединенные Штаты.

Источник указал, что официальные лица США серьезно обеспокоены тем, что кремлевские чиновники обнародовали имя этого человека.

Читайте: “Работал десятилетиями”: Стали известны новые подробности об американском шпионе в Кремле

Российская ежедневная газета «Коммерсант» заявила к, что тем самым шпионом, возможно, был человек по имени Олег Смоленков, который, как сообщается, исчез с женой и тремя детьми во время отдыха в Черногории в 2017 году, а теперь живет в Соединенных Штатах.

«Коммерсантъ» опубликовал фотографию дома в Вирджинии, который, по данным издания, был куплена человеком по фамилии Смоленков в 2018 году.

На вопрос об этом представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Смоленков действительно работал в администрации президента России, но был уволен в 2016/17 году.

‘Криминальное чтиво’
«Это правда, что Смоленков работал в администрации президента, но его уволили несколько лет назад», — сказал он. Как отметил Песков, должность Смоленкова не относилась к категории высших должностных лиц, «так называемых указанных должностей».
«Вот это единственное, что я могу сказать, иной информацией я не располагаю. Все эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее — это, сами понимаете, такой жанр pulp fiction — «криминального чтива», — добавил он.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отдельно заявил во вторник, что никогда не слышал о Смоленкове.

«Я никогда не видел этого человека, никогда не встречал его и никогда не следил за его карьерой или передвижениями», — сказал Лавров.

В понедельник CNN сообщила, что решение США вернуть своего информатора домой было принято вскоре после встречи в мае 2017 года в Овальном кабинете, на которой президент США Дональд Трамп обсуждал вопросы секретной разведки с Лавровым.

Во вторник Лавров заявил, что никто не разглашал ему никаких секретов на встрече с Трампом.


Автор: Оксана Ельченко
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