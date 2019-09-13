Reuters: Франция, Великобритания и Германия призывают Иран вернуться к соблюдению ядерного соглашения

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Франция, Великобритания и Германия призывают Иран вернуться к соблюдению ядерного соглашения и начать сотрудничать с МАГАТЭ

Франция, Великобритания и Германия выразили глубокую озабоченность нарушениями Тегераном ядерного соглашения 2015 года и призвали его сотрудничать с американскими наблюдателями, — сообщает Джон Айриш в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Международное агентство по атомной энергии в своем отчете подтвердило, что в Натанзе были установлены модернизированные центрифуги. Мы глубоко обеспокоены этой информацией», — сообщили европейские державы в своем первом совместном заявлении после брифинга МАГАТЭ.

«Мы продолжаем поддерживать Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA) и призываем Иран прекратить деятельность, которая нарушает его обязательства по JCPOA, и воздерживаться от любых подобных действий. Мы призываем Иран сотрудничать с МАГАТЭ по всем необходимым вопросам», — говорится в заявлении европейских держав.

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