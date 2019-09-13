Reuters: Джонсон сообщил, что существующее соглашение по Brexit имеет «грубую форму»

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Борис Джонсон заявил, что существует «грубая форма» соглашения по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что существует «грубая форма» соглашения по Brexit и поэтому он готов встретиться с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером для заключения нового соглашения, — сообщают Хомфор Хамфрис и Кайли МакЛеллан в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Джонсон сообщил, что он также планирует встретится с переговорщиком от Евросоюза по вопросу Brexit Мишелем Барнье.

«Мы поговорим об идеях, над которыми работаем, и посмотрим, к чему это приведет. Я бы сказал, что я осторожно оптимистичен», — сказал премьер-министр.

Кроме того, Джонсон отметил, что он всегда говорил, что готов изучать альтернативные договоренности. Однако на данный момент то соглашение, которое существует, очень далеко от соглашения, которое бы устраивало все стороны