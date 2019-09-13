Армия США провела испытания новейшей минометной системы Nemo (ФОТО)

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Армия США провела испытания новейшей минометной системы Nemo, которая имеет возможность осуществления множественного одновременного удара (схема MRSI)

Армия США провела испытания новейшей минометной системы Nemo, произведенной финской компанией Patria, — сообщает Defence Blog , информирует enovosty.com/news.

Тестирование системы проходило во время военной выставки Fort Benning Expo, на которой были представлены экспонаты промышленных предприятий, производящих вооружение для армии США.

Представители компании Patria заявили, что минометная система Nemo успешно прошла испытания и показала отличные результаты.

Напомним, Patria Nemo — 120-мм минометная система с дистанционным управлением, которая имеет возможность осуществления множественного одновременного удара (схема MRSI) 5 снарядами. Система весит около 10 т, а максимальная скорострельность системы – 10 выстрелов в минуту.