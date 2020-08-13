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13:30 В Киеве поймали на "горячем" наглых воровок и жестко проучили (ВИДЕО)
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В Австралии впервые был запущен беспилотник RQ-21A Blackjack (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » В Австралии впервые был запущен беспилотник RQ-21A Blackjack (ФОТО)
 
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В Австралии впервые был запущен беспилотник RQ-21A Blackjack, разработанный компанией Insitu Inc

В Австралии 8 августа на тренировочной базе Брэдшоу впервые был запущен беспилотник RQ-21A Blackjack. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

RQ-21A Blackjack — это малая тактическая беспилотная авиационная система ВМС США, разработанная и изготовленная Insitu Inc., дочерней компанией Boeing Company

В Австралии впервые был запущен беспилотник RQ-21A Blackjack (ФОТО)

Blackjack может осуществлять как дневную, так и ночную разведку в любых погодных условиях. Система БПЛА является модульной, универсальной и многоцелевой, обеспечивая мониторинг как наземной, так и морской среды.

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В Австралии впервые был запущен беспилотник RQ-21A Blackjack (ФОТО)

Беспилотник может обеспечивать безопасность военных баз с помощью идентификации приближающихся врагов и обнаружения взрывных устройств. Электронно-оптические/инфракрасные (EO/IR) датчики обеспечивают постоянный мониторинг с целью нейтрализации угроз


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 215

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