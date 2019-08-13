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The Washington Times: Правление Путина омрачено обвальным снижением рейтинга и массовыми протестами

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Правление Путина омрачено обвальным снижением рейтинга и массовыми протестами

Президент РФ Путин уже 20 лет находится у власти. Однако радость от столь долгого срока правления омрачается резким спадом популярности Путина в опросах и массовыми протестами оппозиции, — сообщает Марк Беннеттс в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

По данным анонимных источников, на выходных в российской столице собралось около 60 000 демонстрантов. Это были пятые выходные, когда оживленное продемократическое движение протестует в Москве с требованием разрешить кандидатам от оппозиции участвовать в выборах в Мосгордуму.

The Washington Times: Правление Путина омрачено обвальным снижением рейтинга и массовыми протестами

«Путин — вор», — скандировали протестующие. Основной митинг, который был санкционированным, прошел без происшествий. Однако позднее полиция задержала более 250 мирных демонстрантов, пытающихся собраться возле президентской администрации. Хотя у Московской городской думы и мало важных полномочий, однако Кремль явно обеспокоен тем, что предоставление оппозиционным лидерам возможности участия в выборах повысит их популярность и будет способствовать дальнейшему инакомыслию.

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«Это кризис для Кремля. Путин не может удовлетворить требования оппозиции, потому что существует большой риск того, что кандидаты от оппозиции победят. И тогда политическая система Путина начнет рушиться», — сказал бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов.

The Washington Times: Правление Путина омрачено обвальным снижением рейтинга и массовыми протестами

Аналитики отмечают, что помимо протестов в Москве непопулярное увеличение пенсионного возраста и высокий уровень бедности привели к снижению рейтинга Путина. По данным государственной статистики, более четверти всех российских детей живут в семьях с ежемесячным доходом менее 150 долларов.

Государственные средства массовой информации игнорировали протесты и в течение последних двух выходных транслировали спешно организованные гастрономические и музыкальные фестивали в московском парке Горького. Ряд артистов отказались выступать на организованных государством фестивалях, назвав их официальным отвлечением от кризиса.

Опрос общественного мнения, опубликованный государственной социологической службой на прошлой неделе, показал, что только 43% россиян проголосовали бы за Путина на президентских выборах. Это самые низкие показатели с апреля 2001 года. Опрос, проведенный независимой социологической службой, показал, что за Путина готовы голосовать только 13% опрошенных россиян.


Автор: Оксана Ельченко
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