«Страна идет неверным путем»: во Франции стремительно растет число заболевших COVID-19

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Во Франции за последние сутки было зарегистрировано 1397 новых случаев COVID-19, что вдвое больше, чем сутки ранее.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс призвал граждан оставаться стойкими в коллективной борьбе с COVID-19. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Из-за роста случаев заболевания COVID-19 премьер-министр Жан Кастекс предупредил, что страна идет «неверным путем» и призвал граждан активизировать свои усилия по сдерживанию распространения COVID-19.

Во Франции за последние сутки было зарегистрировано 1397 новых случаев COVID-19, что вдвое больше, чем сутки ранее. Напомним, Франция вышла из режима строгой изоляции в мае.

«Эпидемиологическая ситуация, за которой мы очень внимательно следим, ухудшается: 2 000 новых случаев в день по сравнению с 1 000 три недели назад», — сказал Кастекс

С целью борьбы распространения COVID-19 Франция продлевает запрет на публичные мероприятия более 5000 человек до 30 октября. Премьер-министр также попросил местные власти продлить срок ношения масок в общественных местах. Кастекс сказал, что если все регионы Франции не будут активно вместе работать, в стране будет расти уровень заражения, который будет трудно контролировать.