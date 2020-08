«Страна идет неверным путем»: во Франции стремительно растет число заболевших COVID-19

Во Франции за последние сутки было зарегистрировано 1397 новых случаев COVID-19, что вдвое больше, чем сутки ранее.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс призвал граждан оставаться стойкими в коллективной борьбе с COVID-19. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Из-за роста случаев заболевания COVID-19 премьер-министр Жан Кастекс предупредил, что страна идет «неверным путем» и призвал граждан активизировать свои усилия по сдерживанию распространения COVID-19.

#COVID19 | Ces derniers jours, la situation sanitaire s’est dégradée.

L’épidémie continuera de progresser si nous ne réagissons pas toutes et tous. J’en appelle au civisme de chacun : suivez les recommandations, protégez-vous, protégez vos proches et les plus vulnérables. pic.twitter.com/NbCG65w4b5

— Jean Castex (@JeanCASTEX) August 11, 2020

