РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

13.08.2020 г.
09:58В сети появилось видео ужасающего взрыва в Бейруте (ВИДЕО)
08:48"Страна идет неверным путем": во Франции стремительно растет число заболевших COVID-19
08:29В США пронесся мощный шторм (ВИДЕО)
07:49США допускают введение санкций и прекращение поставок нефти в Беларусь
07:04Почему Путин может не бояться протестов в Хабаровске, - Илья Пономарев
06:46"Позор вам!": бывшие беларусские спецназовцы массово выбрасывают военную форму (ВИДЕО)
12.08.2020 г.
18:25Вакцинное мужское достоинство: У Трампа с Путиным начинается новая война
Все новости мира

Аналитика

12.08.2020

Анатомия белорусской истерии

Анатомия белорусской истерии
Сюжеты в соседней с Украиной, обычно спокойной Беларуси в последние недели становились все более истеричными, а в ночь после выборов 9 августа и в последующие ...
03.08.2020

Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко

Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко
Почему Зеленский взял в «минский формат» Кравчука вместо Кучмы, какие перспективы у очередного перемирия на Донбассе, каковы шансы, что Россия развяжет ...
31.07.2020

Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина

Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина
В "стабильных" России и Беларуси перевернулась новая страница, в Луцке террорист захватил заложников, а в зоне боевых действий на Донбассе началось ...

Последние новости

13.08.2020 г.
09:58 В сети появилось видео ужасающего взрыва в Бейруте (ВИДЕО)
09:40 В Беларуси против задержанных украинцев открыли уголовное дело
09:18 Индексация пенсий: каким категориям и насколько увеличат выплаты
08:48 "Страна идет неверным путем": во Франции стремительно растет число заболевших COVID-19
08:29 В США пронесся мощный шторм (ВИДЕО)
08:12 В Одесской области зафиксирована сибирская язва: подробности
07:49 США допускают введение санкций и прекращение поставок нефти в Беларусь
07:26 "Такого не было даже весной", - глава Черновицкой ОГА о новых случаях COVID-19
07:04 Почему Путин может не бояться протестов в Хабаровске, - Илья Пономарев
07:00 Новый источник COVID-19: под подозрения медиков попали грузоперевозки
06:46 "Позор вам!": бывшие беларусские спецназовцы массово выбрасывают военную форму (ВИДЕО)
06:18 Бумажные паспорта уходят в прошлое: Кабмин одобрил законопроект о пластиковых паспортах
06:04 "Евдокимов день": какая погода ожидает украинцев 13 августа
12.08.2020 г.
20:07 Верещук: строительство Киевской объездной дороги начнется в 2021г.
18:25 Вакцинное мужское достоинство: У Трампа с Путиным начинается новая война
18:17 Ещё одна страна возобновляет авиасообщение с Украиной
18:06 Эскалация происходит очень быстро: Эксперт спрогнозировали ключевую дату в белорусских протестах
16:52 Ситуация в Беларуси в любых вариациях сыграет в минус Украине, - эксперт
16:37 Стало известно, почему в июле не росли цены
16:21 "У меня день рождения и я загадала, чтобы никого больше не убили": История рыдающей девушки из Минска потрясла сеть
16:15 "Угрозы изменились". Главный разведчик рассказал о реальных рисках для Украины
15:44 Соросу 90: Самые яркие факты и мифы об известном миллиардере
15:10 Ятаган в спину "Газпрома": Турция распрощалось с российским газом
14:36 В Украине новые правила адаптивного карантина. Что важно знать
14:32 "Катастрофический ущерб": Бизнес в РФ пережил худшее за много лет падение прибыли, - СМИ
14:31 Сотрудник спецслужб Украины передавал гостайну в конфетах
14:31 Гапровод раздора: Европейский союз объявил бойкот Германии из-за "Северного потока-2"
14:13 Чиновник КГГА Петр Оленич потратил на миллиард гривен на агитацию за Порошенко, - эксперт
14:10 "Все очень утилитарно": Фейгин рассказал, зачем на самом деле Путину война в Украине
13:00 Фото дня: В Сети посмеялись над "мощью" "антимайдана" в Беларуси
12:58 Власти Южной Кореи бросают вызов Tesla, - блогер
12:35 В сети появились кадры новейшего китайского многоцелевого вездехода (ФОТО)
12:15 Китай, Монголия и Россия сообщают о вспышке бубонной чумы
12:13 В Европу за 1 евро: в Одесской области заработала паромная переправа (ВИДЕО)
12:11 Доступная ипотека: Укргазбанк выдал украинцам более 64 млн грн на жилье
11:58 В Киеве маршрутка на ходу потеряла два колеса (ВИДЕО)
11:46 Игорь Ляшенко: "Предпосылки развития экономики пока говорят не о росте, а об ожидании спада"
11:43 Врачи рассказали о состоянии актера Михаила Ефремова, который был госпитализирован прямо из здания суда
11:19 Трамп назвал "фальшивкой" кандидатку на пост вице-президента от демократов
10:56 Прыжок акулы сделал ее звездой сети (ФОТО)
10:40 Пионтковский рассказал, кем Кремль планирует заменить Лукашенко
10:13 Потоп в Днепре: мощный ливень превратил улицы в реки (ВИДЕО)
09:53 Курьез: В Италии мужчину оштрафовали за пение его петуха по утрам
09:49 Британская королевская семья готовится к празднованию юбилея принцессы Анны (ФОТО)
09:46 Россия меняет статус на страну полыхающих газопроводов, - Злой Одессит
09:35 На Китай обрушился сильнейший тайфун "Мекхала" (ВИДЕО)
09:19 В Украине подешевел борщевой набор
08:42 В США "серьезно сомневаются" в безопасности российской вакцины от COVID-19
08:12 Ученые нашли новый способ борьбы с COVID-19
07:51 Провокация в Азовском море: корабль ФСБ России приблизился к берегу Мариуполя
07:29 Американские санкции испугали инвесторов: Немцы покидают «Северный поток-2»
07:29 Наемники РФ на Донбассе активизировали агитацию по призыву на "военную службу", - разведка
06:49 "Силин день": какая погода ожидает украинцев 12 августа
06:20 В Минске напали на журналистов BBC
06:05 Фото из украинской электрички поразило жюри конкурса National Geographic (ФОТО)
11.08.2020 г.
23:53 "Все на продажу": В Сети появилось смешное видео про инициативу Дениса Малюськи (ВИДЕО)
23:26 Британский трихолог удивила необычным способом борьбы с перхотью
23:20 Волнения в Беларуси - предсказание будущего России: Путин следующий, – The Hill
23:14 Силовики в Минске разбивают камеры у журналистов, снимающих избиения людей
22:56 Ученые выяснили, как снизить риск передачи COVID-19
Все новости »

«Страна идет неверным путем»: во Франции стремительно растет число заболевших COVID-19

Главная » Последние новости » Новости мира » "Страна идет неверным путем": во Франции стремительно растет число заболевших COVID-19
 
Печать Отправить на почту

 

 

Во Франции за последние сутки было зарегистрировано 1397 новых случаев COVID-19, что вдвое больше, чем сутки ранее.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс призвал граждан оставаться стойкими в коллективной борьбе с COVID-19. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Из-за роста случаев заболевания COVID-19 премьер-министр Жан Кастекс предупредил, что страна идет «неверным путем» и призвал граждан активизировать свои усилия по сдерживанию распространения COVID-19.

Во Франции за последние сутки было зарегистрировано 1397 новых случаев COVID-19, что вдвое больше, чем сутки ранее. Напомним, Франция вышла из режима строгой изоляции в мае.

«Эпидемиологическая ситуация, за которой мы очень внимательно следим, ухудшается: 2 000 новых случаев в день по сравнению с 1 000 три недели назад», — сказал Кастекс

С целью борьбы распространения COVID-19 Франция продлевает запрет на публичные мероприятия более 5000 человек до 30 октября. Премьер-министр также попросил местные власти продлить срок ношения масок в общественных местах. Кастекс сказал, что если все регионы Франции не будут активно вместе работать, в стране будет расти уровень заражения, который будет трудно контролировать.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 189

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Анатомия белорусской истерии
Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко
Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина
США и Китай: здравствуй, новая холодная война!
Виктор Таран: Новое перемирие на Донбассе может оказаться «троянским конем» для Украины
Коронакризис: Европе раздают бесплатно деньги, Украину душат процентами и условиями МВФ
Такая странная армяно-азербайджанская война: Кому это выгодно - причины новой эскалации
Сибирь и Дальний Восток: геть від Москви?..
"Год в турборежиме": как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились
Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»
Все статьи







Читайте также

"Такого не было даже весной", - глава Черновицкой ОГА о новых случаях COVID-19
 Новый источник COVID-19: под подозрения медиков попали грузоперевозки
Игорь Ляшенко: "Предпосылки развития экономики пока говорят не о росте, а об ожидании спада"
 В США "серьезно сомневаются" в безопасности российской вакцины от COVID-19
Ученые нашли новый способ борьбы с COVID-19
 Ученые выяснили, как снизить риск передачи COVID-19
Ученые сообщили о новом способе борьбы с COVID-19
 Дети 1 сентября пойдут в школу, - мэр Ивано-Франковска сделал громкое заявление

Армия

Автоматизированная система управления 73Н6 «Байкал-1»
Снайперская винтовка калибра 12.7 мм PGM Ultima Ratio Hecate II (Франция)
Танк K2 Black Panther (Южная Корея)
Бронеавтомобиль RG-31 Charger (Канада)
Вся армия    >>

Персоны

Осадчая
Екатерина
Марченко
Оксана
Шевченко
Игорь
Бондаренко
Владимир
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Европу за 1 евро: в Одесской области заработала паромная переправа (ВИДЕО) (10258)

Бумажные паспорта уходят в прошлое: Кабмин одобрил законопроект о пластиковых паспортах (5763)

Прыжок акулы сделал ее звездой сети (ФОТО) (4826)

Эскалация происходит очень быстро: Эксперт спрогнозировали ключевую дату в белорусских протестах (3018)

Пионтковский рассказал, кем Кремль планирует заменить Лукашенко (2000)

Фото дня: В Сети посмеялись над "мощью" "антимайдана" в Беларуси (1632)

Ятаган в спину "Газпрома": Турция распрощалось с российским газом (1627)

"Угрозы изменились". Главный разведчик рассказал о реальных рисках для Украины (1496)

Гапровод раздора: Европейский союз объявил бойкот Германии из-за "Северного потока-2" (1300)

"Все очень утилитарно": Фейгин рассказал, зачем на самом деле Путину война в Украине (1216)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Старые вагоны – поезда под откос

«Укрзализныця» осталась без колес

Импорт списанных вагонов из России как приговор здравому смыслу


Мнения
Что может потрясти мировую экономику в 2020 году
Нуриэль Рубини

Что может потрясти мировую экономику в 2020 году

В 2020 году еще может появиться целый ряд предсказуемых кризисов — так называемых «белых лебедей», которые способны спровоцировать в этом году огромные ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Европу за 1 евро: в Одесской области заработала паромная переправа (ВИДЕО) (10027)

Могут "выпасть" из зеленой зоны карантина: Какие украинские области оказались под угрозой (9336)

Фото из украинской электрички поразило жюри конкурса National Geographic (ФОТО) (8652)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


Сибирь и Дальний Восток



help

bigmir)net TOP 100

 