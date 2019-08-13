США требуют от Германии выделять больше средств на оборону

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Посол США в Германии призвал Берлин тратить больше средств на оборону, пригрозив, что США могут переместить войска в соседнюю страну

Представитель президента США Дональда Трампа предположил, что нежелание канцлера Ангелы Меркель увеличить расходы на оборону может заставить США перебросить американские войска, дислоцированные в Германии, в Польшу., информирует enovosty.com/news.

Комментарии Ричарда Гренелла, посла США в Германии, свидетельствуют о нетерпении Трампа к отказу Меркель увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП, как того требует военный альянс НАТО.

«Обидно предполагать, что налогоплательщики США продолжают платить за более чем 50 000 американцев в Германии, но немцы тратят свой (бюджетный) излишек на внутренние программы», — сказал Гренелл.

Бюджетные планы Германии предусматривают, что оборонный бюджет второго по величине члена НАТО возрастет до 1,37% объема производства в следующем году, а затем сократится до 1,24% в 2023 году.

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Восточноевропейские страны, такие как Польша и Латвия, опасаясь России после аннексии Крыма у Украины в 2014 году, увеличили свои военные расходы до 2%.

Отношения Германии и США ощутимо ухудшились с момента вступления Трампа в должность президента. Два союзника не могут прийти к соглашению по ряду вопросов, включая Иран, торговые тарифы и газопровод NordStream 2 из России в Германию.

В июне Трамп заявил, что он направит 1000 американских военнослужащих из Германии в Польшу, как средство сдерживания возможной агрессии со стороны России.

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Жоржет Мошбахер, посол США в Польше, выступила с аналогичной критикой Германии.

«Польша выполняет свои обязательства тратить на оборону 2% от ВВП. Германия не выполняет. Мы будет рады приветствовать американские войска в Польше, а не в Германии», — написала она в четверг в Twitter.

Соединенные Штаты отправили 33 000 солдат в Германию и еще 17 000 американских гражданских служащих для их поддержки. Считается, что США также разместили ядерные боеголовки в Германии.