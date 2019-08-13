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Reuters: В Лондоне протестующие против изменения климата облили краской посольство Бразилии

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В Лондоне протестующие против изменения климата разбрызгали красную краску по стенам бразильского посольства

В Великобритании протестующие против изменения климата разбрызгали красную краску по стенам бразильского посольства в Лондоне, чтобы выразить свой протест против вырубки тропических лесов Амазонки и насилия в отношении коренных племен, — сообщают Петер Николлс и Эстель Ширбон в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Полиции пришлось арестовать шестерых активистов группы «Восстание против вымирания» после того, как одни приклеили себя к окнам посольства, а другие забрались на стеклянный тент над входом в здание.

Reuters: В Лондоне протестующие против изменения климата облили краской посольство Бразилии

Представители группы «Восстание против вымирания» сообщили, что протест возле бразильского посольства направлен на привлечение внимания общественности к вопиющему нарушению прав человека в Бразилии и экоциду.

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В Бразилии находится около 60% тропических лесов Амазонки, которые являются спасением планеты от глобального потепления.

Reuters: В Лондоне протестующие против изменения климата облили краской посольство Бразилии

Бразильский президент Жаир Болсонаро, вступивший в должность в январе этого года, относится критически к проблемам окружающей среды. Он утверждает, что Амазонка является ресурсом, который принадлежит Бразилии и должен быть экономически выгодным и развитым. Он также критикует создание заповедников.

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Reuters: В Лондоне протестующие против изменения климата облили краской посольство Бразилии

Критики говорят, что его речи ободрили лесорубов, после чего началась масштабная вырубка леса. На прошлой неделе данные бразильского агентства космических исследований показали, что вырубка деревьев на территории Бразилии за первые семь месяцев этого года увеличилась на 67%. Болсонаро не согласился с данными агентства и уволил его руководителя.

Reuters: В Лондоне протестующие против изменения климата облили краской посольство Бразилии

Лидер одного из племен, проживающих в лесах Амазонки, был найден мертвым в прошлом месяце. Члены племени утверждают, что он был убит охотниками за дикими кошками. Болсонаро сделал официальное заявление относительно убийства вождя племени, в котором сообщил, что на данный момент не существует никаких доказательств этим утверждениям.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 114

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