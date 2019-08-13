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Китай угрожает применить силу в Гонконге, если протесты станут более масштабными

Главная » Последние новости » Новости мира » Китай угрожает применить силу в Гонконге, если протесты станут более масштабными
 
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Высокопоставленные китайские чиновники строго предупредили Гонконг о праве Китая вмешаться в акции протеста

Согласно Основному закону, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) поддерживает военное присутствие в Гонконге и может вмешаться и применить силу, если сочтет это необходимым., информирует enovosty.com/news.

Высокопоставленные китайские чиновники сурово предупредили Гонконг о праве Китая вмешиваться в дела города, заявив, что у страны есть «достаточно методов и силы» для подавления акций протеста.

Сотни тысяч людей собрались на улицах Гонконга за два месяца протестов. То, что первоначально началось как протест против предложенного законопроекта, который разрешил бы экстрадицию жителей Гонконга на материковый Китай для суда, привело к борьбе за демократию в полуавтономном регионе.

Чжан Сяомин, директор по делам Государственного совета Китая по делам Гонконга и Макао, заявил что китайские власти не будут просто “сидеть, сложа руки”, если ситуация в Гонконге ухудшится.

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«Согласно Основному закону, у центральной власти есть достаточно методов и сил для быстрого урегулирования любых возможных беспорядков, если они произойдут», — сказал он на встрече ведущих деловых кругов Гонконга и пропекинских политиков в Шэньчжэне.

«Самая неотложная и первостепенная задача в настоящее время — остановить насилие, положить конец хаосу и восстановить порядок, чтобы защитить нашу родину и не дать Гонконгу погрузиться в пропасть».

Ван Чжиминь, директор китайского представительства в Гонконге, также сказал, что поддержание стабильности в Гонконге — это битва «не на жизнь, а на смерть».

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«Сейчас это борьба «не на жизнь, а на смерть»  за само будущее Гонконга», — сказал Ван. 

Чжан сказал, что, по его мнению, Гонконг переживает худший кризис с 1997 года, года, когда было принято соглашение под названием «Основной закон».

Этот закон позволяет Гонконгу поддерживать свои политические, правовые и экономические системы отдельно от Китая до 2047 года в соответствии с политикой «Одна страна — две системы».

Согласно Основному закону, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) поддерживает военное присутствие в Гонконге.

Хотя подразделение НОАК «не вмешивается в местные дела Гонконга», правительство Гонконга может попросить гарнизон вмешаться «для поддержания общественного порядка и ликвидации последствий стихийных бедствий».

Хотя Китай еще официально не объявил, что планирует использовать присутствие НОАК в Гонконге для борьбы с усиливающимися протестами, комментарии чнивников, по-видимому, являются наиболее явной ссылкой на китайскую военную интервенцию в городе.


Автор: Оксана Ельченко
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