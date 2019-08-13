Associated Press: Китай сделал «предупредительный выстрел»

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После заявления Дональда Трампа об установлении дополнительной 10% пошлины на весь объем китайских товаров, не облагающихся до сих пор таможенным сбором, Китай сделал «предупредительный выстрел»

После заявления президента США Дональда Трампа об установлении дополнительной 10% пошлины на весь объем китайских товаров, не облагающихся до сих пор таможенным сбором, в Китае сообщили об ослаблении национальной валюты по отношению к доллару США, информирует enovosty.com/news.

Экономисты назвали этот жест Китая «предупредительным выстрелом». По мнению аналитиков, снижение курса юаня до 11-летнего минимума отражает еще одну традиционную китайскую стратегию: показать противнику, что Китай может терпеть болезненные потери, чтобы получить то, что он хочет.

Более слабый юань сделает китайский экспорт дешевле за рубежом и поможет компенсировать повышение тарифов Трампа.

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Но экономисты предупреждают, что дальнейшее снижение юаня нанесет ущерб китайским банкам, строительным компаниям и другим предприятиям, имеющим сотни миллиардов долларов внешнего долга, делая таким образом займы более дорогими для погашения.

Кроме того, китайские предприятия отменили многомиллиардные покупки американской сои, а китайские регуляторы угрожают включить американские компании в список «ненадежных организаций», которые могут столкнуться на территории КНР с ограничениями в их деятельности.

У обеих сторон есть причины для урегулирования торговой войны, которая наносит удар по экспортерам по обе стороны Тихого океана и угрожает привести мировую экономику к рецессии. Однако китайское правительство, по мнению экспертов, возможно хочет возродить старую китайскую традицию — вести продолжительные споры с американской стороной.

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