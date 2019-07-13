Во Франции презентовали атомную подводную лодку нового поколения

Главная » Последние новости » Новости мира » Во Франции презентовали атомную подводную лодку нового поколения Во Франции презентовали атомную подводную лодку нового поколения

Закрыть Отправить

Из строительного зала в Шербуре вышла первая из шести новых атомных подлодок типа «Барракуда». Новинку собирали больше десяти лет.

12 июля во Франции прошла торжественная церемония, на которой была презентована новая атомная подводная лодка. В торжестве принимали участие президент страны Эммануэль Макрон, а также министр оборонной области Флоранс Парли, информирует enovosty.com/news.

Представленную подводную лодку разрабатывали более десяти лет в Шербуре. Ей дали имя «Сюффрен». Назвали в честь известно адмирала Франции.

В воду «Сюффрен» спустят в конце текущего месяца. Однако в состав флота она войдет только летом следующего, 2020, года.

Эммануэли Макрон во время презентации уникальной разработки заявил, что над «Сюффрен» работали 12 лет, а десятки тысяч специалистов посвятили подлодке 8 млн часов. Также он подсчитал, что над атомной подлодкой работали люди 400 различных профессий. Они использовали 750 тысяч элементов и 160 километров провода.

Читайте: США и Франция обсудили ситуацию с Ираном

Справка. «Барракуда» это многоцелевая атомная подлодка. Она не несет ядерной ракеты, однако двигается в воде с помощью ядерной силовой системы. Ожидается, что «Сюффрен» будет защищать ракетоносец «Триумфан» и сопровождать авианосец «Шарль де Голль».