В США загорелся десантный корабль USS Bonhomme Richard (ВИДЕО)

В США загорелся десантный корабль USS Bonhomme Richard

В США на морской базе Сан-Диего загорелся десантный корабль USS Bonhomme Richard (LHD-6). Об этом сообщает Defence blog, информируют Экономические Новости.

Десантный корабль Bonhomme Richard находился на плановом техническом обслуживании.

DEVELOPING: Firefighters are responding to a fire on board the USS Bonhomme Richard at Naval Base San Diego. pic.twitter.com/T5jMHHHnqm

— Elma Aksalic (@ElmaAksalic) July 12, 2020

