В Сети появилась карикатура на реакцию Путина на ситуацию в Хабаровске

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В последне дни Хабаровск на Дальнем Востоке России пережил крупнейшую демонстрацию в истории города

В России продолжаются протесты против задержания и ареста популярного среди местного населения губернатора Хабаровского края Сергея Фургала продолжаются. На улицы вышли даже те люди, которые ранее были лояльны к нынешней власти и те, кто уже давно разочаровались в выборах. Известный российский карикатурист Сергей Ёлкин своей свежей карикатурой изобразил реакцию лидера Кремля Владимира Путина на беспорядки, информирует enovosty.com/news.

Напомним, ранее «Экономические Новости» рассказывали о том, какая кричала стала лозунгом россиян на протестах.