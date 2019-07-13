В Париже сотни нелегальных мигрантов захватили Пантеон

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Толпа нелегальных мигрантов штурмовала Пантеон во Франции. «Черные жилеты» намеревались захватить древнюю французскую усыпальницу.

В центре Парижа нелегальные мигранты устроили масштабную акцию. Более сотни людей штурмом пытались захватить французскую усыпальницу Пантеон. Главное требование – разрешить пребывать на территории страны, информирует enovosty.com/news.

В древний мавзолей пробрались от 200 до 300 выходцев с Западной Африки. Они зашли в место захоронения известных французских деятелей, таких как Вольтер и Виктор Гюго.

Во время своей акции они распространяли листовки. На бюллетенях было написано, что мигранты пробудут в Пантеоне до тех пор, пока последний из них не завладеет официальными документами.

Во время захвата мигранты выкрикивали: «черные жилеты». Таким образом, они ссылались на недавние акции «желтых жилетов».

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Подавить бунт мигрантов смогли правоохранители. Около 60 полицейских загородили подход к месту проведения акции. Группами мигрантов-демонстрантов выводили из помещения Пантеона.

Отметим, ранее в СМИ сообщалось, что из стран Северной Африки и Ближнего Востока на территорию ЕС прибыли более 32 тыс. мигрантов.