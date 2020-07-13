Китайцы обнаружили COVID-19 в морепродуктах, — Bloomberg

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Китайцы обнаружили COVID-19 в импортных креветках

В Китайской народной республики обнаружили COVID-19 в импортных креветках, поставленных из Эквадора. Об этом сообщает Bloomberg, информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что COVID-19 был обнаружен как в самих креветках, так и на упаковках. Представитель таможенного департамента Би Кексин сообщил, что наличие вируса указывает на недостатки в соблюдении правил безопасности. Кексин отметил, что таможня будет усиливать контроль за импортируемыми продуктами

Ранее сообщалось, что во Франции сообщили о реальных сроках появления вакцины от COVID-19.