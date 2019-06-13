В Британии выразили готовность оказать помощь в расследовании инцидента в Оманском заливе

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В Британии сообщили, что нападение на гражданские суда является неприемлемым и выразили готовность оказать помощь в расследовании инцидента в Оманском заливе

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщила, что нападение на гражданские суда, в частности на два нефтяных танкера в Оманском заливе, абсолютно неприемлемы, и Британия готова оказать помощь в любом расследовании этого инцидента, — сообщает Вильям Джеймс в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Очень важно, чтобы свобода судоходства уважалась и соблюдалась. Мы находимся в тесном контакте с нашими международными партнерами и готовы оказать необходимую помощь в любых спасательных работах или расследовании».

Напомним, ранее сообщалось, что в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. По предварительным данным, танкеры были атакованы торпедой.

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