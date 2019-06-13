Associated Press: В Турции сообщили, что не пойдут на уступки США

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Министр иностранных дел Турции заявил, что Турция не пойдет на уступки США из-за исключения ее из программы поставки истребителей F-35

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не пойдет на уступки США из-за исключения ее из программы поставки истребителей F-35, что связано с приобретением Турцией у России системы ЗРК С-400, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан сказал, что подготовка турецких пилотов завершится 31 июля и что Турция не получит четыре истребителя F-35.

Шанахан также предупредил, что покупка Анкарой российской системы ЗРК С-400 может оказать негативное влияние на отношения между США и Турцией, которая является важным партнером США и базой для боевых действий, в том числе для войны в Сирии.

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Вашингтон настаивает на том, что российская система ЗРК С-400 представляет угрозу безопасности. Проблема обострила и без того напряженные взаимоотношения между США и Турцией.