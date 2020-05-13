В сенат США внесен законопроект о санкциях против Китая из-за мировой пандемии коронавируса

Главная » Последние новости » Новости мира » В сенат США внесен законопроект о санкциях против Китая из-за мировой пандемии коронавируса В сенат США внесен законопроект о санкциях против Китая из-за мировой пандемии коронавируса

Закрыть Отправить

В американский сенат внесен законопроект «Об ответственности за COVID-19», предусматривающий введение санкций против Китая из-за коронавируса Covid-19. Об этом сообщил сенатор Линдси Грэм на своем сайте.

По его словам, сенаторы хотят наделить президента США Дональда Трампа полномочиями вводить санкции против Китая, если Китай не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, приведших к вспышке COVID- 19. , информирует enovosty.com/news.

«Китай не позволяет международному сообществу войти в лабораторию Уханя для расследования. Я убежден, что Китай никогда не будет сотрудничать, если его не заставят это сделать», — отметил сенатор.

«Китай отказывает международному сообществу пойти в лабораторию Ухани для расследования. Они отказываются позволить изучить, как началась эта вспышка. Я убежден, что Китай никогда не пойдет на сотрудничество в рамках серьезного международного расследованиея, если его (Китай — прим. ред.) не заставить это сделать. Мы должны выяснить, как возник вирус. Пришло время привлечь Китай к ответственности. Более 80 тысяч американцев умерли, а миллионы людей сегодня не имеют работы из-за того, что Китай не смог сдержать и предотвратить распространение вируса», — отметил сенатор.

Сенатор Линдси Грэм констатировал, что необходимо установить, как возник вирус, ведь это позволит в дальнейшем не допустить подобных случаев и пандемии.

По его мнению, Китай дал начало глобальной пандемии коронавируса и не смог предоставить какую-либо информацию, которая могла бы помочь спасти тысячи жизней. В связи с этим Китай необходимо привлечь к ответственности.

«Мы примем меры и сделаем все от нас зависящее, чтобы привлечь к ответственности Китай за разрушения, которые они причинили всему миру», — заключил сенатор.