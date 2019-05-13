The New York Times: Трамп проведет встречу с Орбаном, несмотря на существующие разногласия

Главная » Последние новости » Новости мира » The New York Times: Трамп проведет встречу с Орбаном, несмотря на существующие разногласия The New York Times: Трамп проведет встречу с Орбаном, несмотря на существующие разногласия

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Дональд Трамп проведет встречу с Орбаном, несмотря на отсутствие активной поддержки Орбаном инициатив США, в частности, затягивание ратификации соглашения о сотрудничестве в области обороны, закрытие Центрально-Европейского Университета (CEU) Дж. Сороса в Венгрии и препятствование вступлению Украины в НАТО

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, — сообщают Бенджамин Новак и Патрик Кингли в издании The New York Times, информирует enovosty.com/news.

По мнению аналитиков, приглашение Орбана в Белый дом является не просто политическим шагом. Встреча в Овальном кабинете — одна из самых высоких почестей, которую американский президент может оказать союзнику.

Несмотря на активное сотрудничество администрации Трампа с Венгрией, Орбан не проявляет особой поддержки инициативам США. Он пытался заблокировать вступление Украины в НАТО и проигнорировал американские просьбы остановить закрытие Центрально-Европейского Университета (CEU) Дж. Сороса в Будапеште, чье постоянное присутствие в Венгрии поддерживалось администрацией Трампа.

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Орбану потребовались месяцы, чтобы согласовать новое соглашение о сотрудничестве в области обороны с Соединенными Штатами, которое, хотя и было подписано в апреле, до сих пор не ратифицировано венгерским парламентом.

Бывший чиновник Госдепартамента Бершинский считает, что встреча в Овальном кабинете, вероятно, мало повлияет на политику Венгрии, и некоторые американские чиновники в частном порядке придерживаются аналогичной позиции.