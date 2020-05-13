Сотрудники компании Twitter отныне могут работать удаленно всю жизнь
Компания Twitter разрешила своим сотрудникам перейти на удаленный режим работы на постоянной основе, если такое желание у них появится не зависимо от эпидемической ситуации в мире связанной с коронавирусной инфекцией.
В Twitter Inc проанализировали эффективность работы компании за период карантина и пришли к выводу, что компания хорошо функционирует даже когда ее штат переведен на удаленную работу из дома, информирует enovosty.com/news.
В связи с этим, руководство Twitter Inc предложило сотрудникам не менять алгоритм работы, и тем, кто хочет остаться на удалённом режиме работы, работать так постоянно.
К слову, свои офисы компания Twitter Inc откроет только осенью.
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