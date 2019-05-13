Reuters: В Пакистане совершено нападение на пятизвездочный отель

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В пакистанском городе Гвадар трое вооруженных людей напали на пятизвездочный отель Pearl Continental

Трое вооруженных людей, одетых в военнослужащих, напали на пятизвездочный отель Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар, в результате чего погибли три охранника отеля, сотрудник и военный, — сообщает Саад Сайид в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

По словам официальных лиц, отель Pearl Continental активно используется иностранными гостями, однако в момент нападения в здании их не было. По словам полицейских, злоумышленники отключили камеры видеонаблюдения и установили взрывчатку на всех путях, ведущих на верхние этажи.

Вскоре силам безопасности Пакистана удалось освободить отель. «Силы безопасности завершили операцию по освобождению отеля», — говорится в заявлении военных, и добавляется, что все трое нападавших были убиты.

Ответственность за теракт взяла на себя преступная группировка «Освободительная армия Белуджистана», заявляющая, что борется с теми, кто несправедливо эксплуатирует природные ресурсы провинции. В заявлении говорится, что нападение было направлено против «китайских и других иностранных инвесторов».

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Белуджистан, который граничит как с Ираном, так и с Афганистаном, является самой бедной провинцией Пакистана, но обладает богатыми запасами природного газа и различными полезными ископаемыми. Гвадар является стратегическим портом на Аравийском море, который модернизируется в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора стоимостью 60 млрд. долл. США, являющегося частью китайского проекта «Один пояс, один путь».

«Такие нападения, особенно в Белуджистане, являются попыткой саботировать наши экономические проекты и процветание», — сказал премьер-министр Имран Хан.