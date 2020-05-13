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Итальянская провинция напоминает об автономии и самостоятельно ослабляет карантин

Главная » Последние новости » Новости мира » Итальянская провинция напоминает об автономии и самостоятельно ослабляет карантин
 
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Итальянская провинция напоминает об автономии и самостоятельно ослабляет карантинные ограничения

В итальянской провинции Южный Тироль местные жители написали огненными буквами старый призыв к сопротивлению: «Los von Rom» и «Freiheit», что означает «Вдали от Рима» и «Свобода». Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Итальянская провинция напоминает об автономии и самостоятельно ослабляет карантин

По старой традиции зажженные на склоне горы слова означают требование местных жителей к Риму о предоставлении им автономии. Под влиянием экономического давления губернатор провинции бросил вызов Риму и подчеркнул автономию Южного Тироля, позволив ресторанам, парикмахерским, тату-салонам и музеям вновь открыться в понедельник, что намного раньше графика, официально установленного правительством Италии.

Итальянская провинция напоминает об автономии и самостоятельно ослабляет карантин

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«Мы высоко оценили действия правительства на этапе чрезвычайной ситуации, когда необходимо было действовать сообща», — сказал губернатор Арно Компатшер.

Итальянская провинция напоминает об автономии и самостоятельно ослабляет карантин

В то время как остальная часть Италии находится на жестком карантине южно-тирольцы в масках могут снова посещать магазины, парикмахерские и пирсинг-салоны

Итальянская провинция напоминает об автономии и самостоятельно ослабляет карантин

Южный Тироль или Alto Adige является альпийской провинцией, где расположены горнолыжные курорты мирового класса. В провинции с населением 520 000 человек сегодня самый высокий валовой внутренний продукт на душу населения в Италии и один из самых высоких в Европе — 42 600 евро (45 500 долларов США).


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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