The Guardian: В Черногории двух политиков приговорили к тюремному заключению за работу на РФ

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Суд в Черногории приговорил двух депутатов парламента Андрия Мандича и Милана Кнежевича к пяти годам лишения свободы за участие в подготовке государственного переворота

Суд в Черногории приговорил двух депутатов парламента Андрия Мандича и Милана Кнежевича к пяти годам лишения свободы за участие в подготовке государственного переворота, попытку установления в стране прокремлевского режима и препятствию вступления страны в НАТО, — сообщает Шаун Волкер в издании The Guardian, информирует enovosty.com/news.

Кроме того к тюремному заключению были приговорены двое россиян Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, обвиняемых в работе на ГРУ и создании преступной группировки, пытавшейся организовать государственный переворот в 2016 году. Шишмакова и Попова приговорили к тюремному заключению сроком на 15 и 12 лет.

Попытка государственного переворота в Черногории, по мнению многих аналитиков, является одним из наиболее дерзких российских внешнеполитических гамбитов.

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В вынесенном приговоре говорится, что группа намеревалась захватить парламент в октябре 2016 года, убить действующего на тот момент премьер-министра Мило Джукановича и установить прокремлевское руководство. Власти Черногории утверждают, что заговор был сорван на основании полученной информации от западных партнеров, а подозреваемые были арестованы до того, как план был осуществлен.