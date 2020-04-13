Испания начала ослаблять карантинные меры

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Испания начала ослаблять карантинные меры из-за замедления темпов распространения COVID-19

Испания, которая находится в числе стран, наиболее сильно пострадавших от пандемии COVID-19, начала ослаблять жесткие карантинные меры, которые более месяца удерживали людей в своих домах и тормозили экономическую активность, информирует enovosty.com/news.

Министерство здравоохранения Испании сообщило, что за последние сутки число умерших увеличилось на 517 человек и составило 17 489 человек. А количество новых подтвержденных случаев заболевания увеличилось на 3477 человек и составило 169 496 человек.

В то же время, эти показатели говорят о замедлении темпов роста новых заболеваний и количества погибших. На фоне данной положительной тенденции некоторым предприятиям, включая строительство и производство, было разрешено вновь открыться. Карлос Могоррон Флорес, 27-летний инженер-строитель из Таларрубиаса, считает, что возвращаться сейчас на работу является рискованным. «Я бы предпочел подождать еще 15 дней дома или хотя бы еще одну неделю, а потом вернуться… », — сказал он.

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Премьер-министр Испании Педро Санчес сказал, что решение о возобновлении работы некоторых секторов экономики было принято после консультации с комитетом экспертов. «Любое дальнейшее ослабление карантинных мер будет зависеть от достигнутых успехов», — сказал он. Однако некоторые эксперты и политики раскритиковали эти действия, опасаясь возобновления вспышки эпидемии.