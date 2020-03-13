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В Италии за сутки число смертей от коронавируса увеличилось на 25%

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В Италии за сутки число смертей от коронавируса увеличилось на 25% и составило 1266 человек

В Италии число умерших от коронавируса за сутки увеличилось на 25% и составило 1266 человек. Об этом сообщает Гевин Джонс в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Общее количество заболевших увеличилось на 17% и составило 17 660 человек. Ранее, премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о закрытии всех регионов страны на карантин из-за стремительного распространения коронавируса COVID-19.

В Италии за сутки число смертей от коронавируса увеличилось на 25%

В результате введения карантина в стране были закрыты рестораны и кафе, прекратили работу школы и университеты, а гражданам ограничили передвижение

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Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 322

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