В Германии из-за коронавируса могут национализировать компании

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В Германии из-за коронавируса могут национализировать стратегически важные для государства компании

Министр экономики Германии Петер Альтмайер сообщил, что в стране из-за коронавируса могут национализировать стратегически важные для государства компании. Об этом сообщает DailyStorm, информирует enovosty.com/news.

Берлин будет защитить от банкротства стратегически важные компании разными способами. В частности планируется осуществить отсрочку по уплате налогов и предоставлять финансовую помощь

В то же время Альтмайер отметил, что национализация компаний является одним из вариантов решения проблемы. Правительство анализирует различные способы и инструменты, которые помогут предприятим преодолеть «кризис коронавируса».

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По имеющейся информации, о помощи уже собирается просить руководство известной международной авиакомпании Lufthansa. Поскольку сокращение спроса на авиаперевозки оказало существенное негативное влияние на европейские авиакомпании