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В Евросоюзе сообщили, что коронавирус остановить невозможно

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Глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в Евросоюзе остановить коронавирус COVID-19 невозможно

Глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в Европейском союзе коронавирус COVID-19 остановить невозможно, а можно только замедлить темпы его распространения. Об этом сообщает FXStreet, информирует enovosty.com/news.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия максимально смягчит условия предоставления финансовой помощи компаниям, которые наиболее сильно пострадали из-за эпидемии коронавируса.

Глава Европейской Комиссии отметила, что коронавирус COVID-19 является крупнейшим шоком для европейской экономики. Однако вирус не должен нанести экономике ЕС перманентного ущерба…Для замедления распространения коронавируса потребуется замедление темпов экономической жизни Евросоюза

Фон дер Ляйен рассказала, что для борьбы с влиянием коронавируса создается специальный фонд ЕС, размер которого составит €37 млрд.

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Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 745

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