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Трамп объявил в США чрезвычайное положение из-за коронавируса

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Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил в Соединенных Штатах Америки чрезвычайное положение из-за быстро распространяющегося коронавируса. Об этом сообщают Стив Холланд и Том Вестбрук в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Чтобы максимально использовать все возможности федерального правительства, я официально объявляю чрезвычайное положение в стране…», — сказал Трамп. По его словам, это решение откроет доступ штатам и населенным пунктам к денежным средствам в размере 50 млрд долл для борьбы с коронавирусом.

Трамп объявил в США чрезвычайное положение из-за коронавируса

Трамп также призвал штаты создать чрезвычайные оперативные центры. Трамп подвергся критике со стороны некоторых экспертов за медлительность и неэффективность своего реагирования на кризис, а также за преуменьшение угрозы.

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Заявление Трампа о чрезвычайном положении в стране позволяет Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям (FEMA) оказывать помощь правительствам штатов и местным органам власти и координировать деятельность штатов в борьбе с эпидемией. По состоянию на 13 марта в США от коронавируса умерли 41 человек.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 54

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