«Нам нужна социальная жизнь»: французы выступают против закрытия ресторанов из-за коронавируса

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Французы борются за полноценную социальную жизнь и выступают против закрытия ресторанов из-за коронавируса

В Париже в обеденный перерыв можно встретить в ресторанах сотни людей, которые греются на солнце, едят, болтают и курят на террасах. Они твердо убеждены, что коронавирус не помешает их жизни. Об этом сообщают Джон Айриш и Ноеми Олив в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Несмотря на то, что Италия объявила карантин, а Бельгия и Испания польностью закрыли бары и кафе, французское правительство оставило кафе открытыми, просто рекомендуя соблюдать безопасное расстояние между столами.

«Мы постараемся быть более осторожными, но важно продолжать социальную жизнь», — сказала управляющая одной из французских компаний Клеменс Гуиллерн

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В своем телевизионном обращении к нации президент Эммануэль Макрон объявил о закрытии школ и призвал людей избегать тесных контактов. Во Франции от коронавируса уже умерли 61 человек и около 3000 инфицировано.