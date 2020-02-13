Во Франции предупреждают о катастрофическом влиянии коронавируса на глобальную экономику

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Министр экономики Франции заявил, что смертельная эпидемия коронавируса уменьшит экономический рост в Китае, что приведет к замедлению глобального роста на 0,2%

Во Франции предупреждают, что смертельная эпидемия коронавируса уменьшит экономический рост в Китае, как минимум, на 1%, что окажет негативное влияние на глобальный экономический рост, информирует enovosty.com/news.

Министр экономики Франции Бруно Ле Маре заявил, что на этот раз влияние эпидемии на глобальный рост будет гораздо более значительным, чем во время эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году. Это связано с тем, что экономика Китая является важной составляющей мировой экономики и оказывает на нее огромное значение

«По нашим оценкам, влияние эпидемии на экономический рост в Китае составит около 1%. Если эпидемия будет продолжаться, то, конечно, влияние окажется гораздо более сильным», — сказал Бруно Ле Маре

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Ле Мэр также прогнозирует, что глобальный экономический рост уменьшится, как минимум, на 0,2%, а рост французской экономики снизится на 0,1%.