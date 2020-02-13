В Китае за сутки от коронавируса умерло 254 человека

Главная » Последние новости » Новости мира » В Китае за сутки от коронавируса умерло 254 человека В Китае за сутки от коронавируса умерло 254 человека

Закрыть Отправить

В Китае за сутки от коронавируса умерло 254 человека, а общее число умерших составило 1367 человек

В Китае 13 февраля количество смертей от коронавируса достигло 254 человек. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

В Китае заявили о росте случаев заболевания коронавирусом после того, как в провинции Хубэй начали применять новую методику учета больных. Ранее количество инфицированных учитывали по результатам лабораторных исследований, сейчас учет заболевших начали вести на основании анализов и томографии легких.

Общее число умерших в Китае уже достигло 1367 человек, а количество подтвержденных случаев инфицирования увеличилось до 52526 человек. Инкубационный период коронавируса протекает бессимптомно и составляет от 2 до 12 дней

Читайте: Во Франции предупреждают о катастрофическом влиянии коронавируса на глобальную экономику